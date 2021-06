MIXARE i diversi vaccini contro Covid-19? Combinare AstraZeneca e Pfizer-BioNTech (o Moderna)? “Teoricamente sappiamo che si può fare e addirittura potrebbe essere più vantaggioso vaccinare con due prodotti diversi. Quindi, perché no? Dal punto di vista scientifico è stato prospettato da tempo, speriamo adesso di poterlo mettere in pratica. Richiamare una prima dose di AstraZeneca, oppure di J&J (ammesso che vogliamo richiamarlo), con un vaccino diverso, potrebbe essere la soluzione migliore”. Così Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), intervenuto ieri ad una trasmissione. Ma la questione del mix di vaccini è tutt’altro che risolta.

Ma perchè cambiare vaccino?

Il motivo principale è di evitare i rari casi di trombosi che pure possono verificarsi, soprattutto tra i più giovani. In Italia è stato stimato un caso ogni 100.000 vaccinati di trombosi venose in sedi atipiche associate a piastrinopenia. Sebbene questi eventi restino molto rari, hanno avuto un effetto negativo sul rapporto rischi-benefici meno favorevole per queste fasce di età. E mentre cresce l’attesa per possibili nuove indicazioni che verranno date sul vaccino AstraZeneca, la comunità scientifica si interroga sulla questione della seconda dose. L’Aifa per il momento si mantiene cauta, ma la lista dei Paesi che hanno optato per questa scelta, permettendo a chi aveva ricevuto come prima dose Vaxzevria di scegliere un vaccino a mRNA per il richiamo, è piuttosto nutrita. Spagna Francia, Germania, Danimarca, Norvegia. Da poco anche il Canada. Per ora l’Italia non si è accodata ai Paesi che hanno aperto al mix. Il problema, spiegano gli scienziati è la mancanza di studi e dati sufficienti. Biosgna attendere la ricerca, raccomanda il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas.

E se il Commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha comunque aperto alla possibilità di un mix di vaccini spiegando: “Ci sono studi avanzati sulla seconda dose eterologa, ovvero fare la prima dose con AstraZeneca e la seconda con Pfizer o Moderna e sembra diano un’ottima risposta”, la presidente della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Patrizia Popoli, ha definito la settimana scorsa “interessante” l’opzione di mescolare i due preparati. “C’è un’ipotesi di un effetto incoraggiante, ma ancora non ci sono dati scientifici definitivi. Fino a quando gli studi non verranno pubblicati non possiamo dire nulla di più e bisognerà valutare bene sia il profilo di efficacia che di sicurezza”.

Cosa pensano gli scienziati italiani

Ma perché cambiare vaccino? Gli esperti dunque sono cauti. “Il problema del richiamo per i ragazzi che hanno ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca? Io aspetterei” ha affermato il virologo Andrea Crisanti. “Per quanto riguarda la seconda dose con un vaccino diverso – sottolinea – continuo a ripetere che senza dati non si vaccina. Da un punto di vista immunologico non ci sarebbero controindicazioni a fare la seconda dose con un vaccino diverso, ma visto che non ci sono dati rimango dell’idea che dobbiamo averli in mano prima di procedere. Anche se personalmente non credo si correrebbe un rischio di alcun tipo, è questione di non fare gli apprendisti stregoni. Chi si prende la responsabilità di fare il richiamo con un vaccino diverso senza abbastanza dati? Bisogna essere coerenti col metodo”.

E’ un’opportunità valida quella di usare vaccini diversi fra prima e seconda dose? Spiega il professor Alberto Mantovani “Dal punto di vista immunologico ci sono dati ottenuti a Oxford che suggeriscono che i vaccini anti-Covid a Rna, come gli immunologi sospettavano, siano un po’ più efficaci nel dare produzione di anticorpi. Mentre i vaccini su piattaforma adenovirus come AstraZeneca e J&J sono un po’ più efficaci nel dare una risposta dei direttori dell’orchestra immunologica, i linfociti T. Quindi è razionale cercare di avere il meglio dei due mondi. Ma abbiamo pochi dati, ottenuti in Spagna e in Regno Unito. E noi abbiamo bisogno di dati per ragionare. In questo momento sono pianificati studi nel Regno Unito, che incrociano 7 vaccini di piattaforme diverse. Credo che questo tipo di studi sarà fondamentale per guidare la combinazione fra vaccini. Come sempre la buona ricerca ci deve guidare”.

C’è poi la risposta anticorpale al vaccino anti-Covid che cambia a seconda della persona e nel tempo. Ha confermato lo scienziato: “Ci sono poche persone per fortuna che non rispondono a questi vaccini. Probabilmente la persistenza della risposta, cambia nel tempo, almeno noi sospettiamo che sia così. Quando avanza l’età anche il nostro sistema immunitario tende a dimenticare, per questo ci sono vaccini consigliati per la terza età, come anti-pneumococco, herpes e influenza. Ma sappiamo ancora molto poco e abbiamo bisogno di accompagnare la somministrazione di questi vaccini con la ricerca. Dobbiamo essere guidati dai dati”.

Lo studio inglese sul mix tra AstraZeneca e Pfizer

Dati arrivano dallo studio inglese Com-COV su 830 soggetti over-50, i cui risultati – ancora preliminari – sono stati pubblicati su Lancet. In questo caso è stata sperimentata sia la somministrazione di una prima dose AstraZeneca e la seconda Pfizer. Se da una parte nessuno dei pazienti ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale, dall’altra è stato osservato un aumento delle reazioni avverse lievi come febbre, mal di testa e dolori. Un volontario su 10 a cui sono stati somministrate due dosi di AstraZeneca a quattro settimane di distanza ha riferito di aver avuto la febbre, mentre con la combinazione AstraZeneca + Pfizer la percentuale è salita al 34%. Nell’articolo viene però spiegato che si tratta di dati “ottenuti in partecipanti di età pari o superiore a 50 anni” e nei gruppi di età più giovane la reattogenicità “potrebbe essere maggiore”.

Lo studio spagnolo

Anche lo studio spagnolo non ha evidenziato problemi per la salute dei volontari. Anzi. In questo caso non è stato osservato neppure un aumento degli effetti collaterali lievi. Un risultato apparenemente in contrasto con la ricerca condotta nel Regno Unito. Tuttavia, i volontari della ricerca condotta in Spagna hanno ricevuto la seconda dose a 8-12 settimane dalla prima, contro le 4 dello studio inglese. L’ospedale universitario di Madrid ha testato 448 vaccinati, che hanno ricevuto Pfizer 8 settimane dopo AstraZeneca. I risultati pubblicati Lancet come un preprint, sono stati riassunti anche dalla rivista Science. Tra gi effetti collaterali febbricola, stanchezza, qualche dolore. La risposta immunitaria è stata robusta. Tutti i campioni di sangue testati contenevano anticorpi neutralizzanti in grado di bloccare la spike del coronavirus.