Antonella Mosetti fa parte della lunga lista di vip che hanno scoperto di avere il Covid-19 dopo essere stati in Sardegna, regione che – ci tengo a sottolineare – aveva quasi azzerato i contagi durante il periodo di lockdown.

Intervistata da Il Messaggero, la nostra Dea Pagana ha confermato di aver contratto il virus proprio sull’isola, anche se non è sicura di averlo preso al Billionaire, dove ha passato una serata in compagnia della figlia (che è risultata negativa al tampone).

“Sì, ho trascorso lì una serata. Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l’ho preso in Sardegna. Al Billionaire lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina, io l’ho anche comprata da loro perché è bellissima, nera, in tessuto. I clienti invece non erano così attenti”.