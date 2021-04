NON STIAMO PARLANDO DI VACCINI, ma di alcuni farmaci che potrebbero essere riadattati per gestire la fase precoce della malattia, evitandone la progressione e quindi il ricovero e la possibile terapia intensiva.

A questo risultato sono giunti i ricercatori del VA Boston Healthcare System, dell’Università di Cambridge, dell’Istituto Europeo di Bioinformatica dell’EMBL (EMBL-EBI) e dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine

Confrontando analisi genetiche su larga scala con i dati disponibili sui farmaci, il team ha individuato alcuni geni umani codificanti proteine convolte nella progressione di Covid-19, che sono anche bersagli di farmaci già approvati. L’assunzione di questi ultimi in seguito alla diagnosi della malattia, prima che i pazienti debbano essere ricoverati, potrebbe contribuire a minimizzare i sintomi e ridurre i numeri nelle terapie intensive.

Il team dell’IIT ha visto impegnati nello studio Stefano Gustincich, Associate Director per le Tecnologie per le scienze della vita e Direttore del Central RNA Laboratory, Gian Gaetano Tartaglia, Responsabile del RNA System Biology Lab. e Claudia Giambartolomei, ricercatrice e tra i primi autori dello studio, a cui abbiamo chiesto come è nata la ricerca.

“All’inizio dell’estate scorsa abbiamo iniziato a lavorare con i colleghi del VA Boston Healthcare System e quelli dell’EMBL-EBI per cercare di capire quali farmaci prioritizzare per gli studi clinici. A Boston hanno un database estremamente ricco sui veterani, con molti dati su individui ospedalizzati per Covid 19 e quindi siamo andati avanti anche assieme all’Università di Cambridge e all’Istituto Europeo di Bioinformatica, che ha il database di bioattività ChEMBL su proteine in fase di sviluppo in studi clinici”.

Attraverso metodi di analisi computazionali sono stati identificati 1.263 geni, chiamati “actionable druggable genome”, poi i ricercatori hanno studiato la prevalenza di varianti di questi geni all’interno di due grandi campioni di dati genetici del VA’s Million Veteran Program e il COVID-19 Host Genetics Initiative. L’analisi ha coinvolto 7.554 pazienti COVID-19 ospedalizzati e più di un milione di controlli. I dati sui pazienti ospedalizzati e quelli sui controlli sono importanti perché forniscono informazioni prima che la malattia diventi grave, per prevenire l’ospedalizzazione. Questo approccio ha fornito prove genetiche per i farmaci che mirano a due proteine: ACE2 e IFNAR2.

“Le analisi genetiche sono fondamentali – aggiunge la dottoressa Giambartolomei – perché è dimostrato che hanno il doppio del successo quando vengono portate avanti in uno studio clinico. I farmaci per ACE 2 sono in fase di sviluppo clinico, in fase 2 , non approvati ancora per nessuna malattia. APN01 è stato, ad esempio, inizialmente sviluppato per la SARS del 2003, e valutato in studi clinici per ridurre infiammazioni. APN 01 in pratica si lega al recettore bloccando l’entrata del virus nella cellula umana e regola una risposta ormonale che aiuta a prevenire l’infiammazione”.

“E’ molto importante – prosegue – capire quali farmaci, già approvati, si possono riadattare, perché molti di quelli in commercio hanno come bersaglio proteine, queste proteine sono codificate da geni e guardando alle varianti contenute nei geni possiamo anticipare l’effetto farmacologico. In pratica, osservando le varianti presenti in casi ospedalizzati emuliamo l’effetto di un farmaco” .

All’inizio i dati disponibili erano solo relativi a persone già ricoverate, invece adesso si possono identificare e trattare pazienti Covid prima che progrediscano verso forme più gravi della malattia evitando così anche ospedalizzazione e terapie intensive.