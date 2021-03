TEST sierologici e tamponi antigenici. Sono i due esami effettuabili in farmacia per verificare se si è contratto il coronavirus in passato o se si è positivi al momento del test. Le Regioni italiane sono partite con tempi e modalità differenti: in alcune si possono fare entrambi già da qualche mese (nel Lazio sono disponibili da dicembre), in altre si sta iniziando in queste settimane (è il caso della Lombardia), in qualcuna si ci si deve ancora organizzare (la Sicilia). Anche il prezzo varia: in media sia il sierologico che l’antigenico costano 20-30 euro e sono a carico del cittadino, ma in alcune Regioni (come Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e province autonome di Trento e Bolzano) e per alcune categorie (ad esempio studenti e personale docente e non docente) sono a carico del sistema sanitario.

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito da Federfarma, i test sierologici in farmacia si possono fare in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Umbria, provincia autonoma di Bolzano e Sardegna. Il tampone antigenico, invece, è disponibile in Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Treno e Bolzano, Puglia, Umbria, Veneto e Sardegna. In alcuni casi ci sono delle limitazioni: in Abruzzo e Umbria, ad esempio, i test sono rivolti solo agli studenti fino ai 18-19 anni e ai loro familiari o conviventi, mentre in Sardegna vengono venduti in farmacia e poi devono essere effettuati dal medico di famiglia o dal pediatra.

Test sierologico

Il test sierologico rileva la presenza di anticorpi anti-coronavirus nel sangue e permette di capire se si è venuti a contatto con il Sars-Cov-2. “Questo test non è in grado di dire se una persona è infetta nel momento in cui fa l’esame, ma solo se ha contratto il virus in precedenza e se, per questo motivo, ha sviluppato gli anticorpi”, spiega Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma. Il sierologico disponibile in farmacia non si effettua con un prelievo di sangue, ma solo con una gocciolina prelevata dal dito. È di tipo qualitativo, cioè misura la presenza di anticorpi nell’organismo, non la loro quantità e tipologia (IgG o IgM), come invece fa il test sierologico quantitativo che in genere si esegue negli ospedali attraverso il prelievo di sangue. Cambia anche il tempo di attesa: quello qualitativo della farmacia fornisce un risultato nel giro di 15 minuti, quello quantitativo dopo un paio di giorni”.

“La rilevazione degli anticorpi attraverso il sierologico può indicare un’infezione ormai datata, magari di mesi addietro, oppure recente, di qualche giorno prima, e che, quindi, può essere ancora in corso” sottolinea l’esperto. “Perciò, se una persona risulta positiva al test sierologico viene indirizzata dalla farmacia all’autorità sanitaria competente del territorio per fare un test molecolare e avere la diagnosi definitiva”. Il tampone molecolare, che rileva il genoma (Rna) del coronavirus, è considerato infatti l’esame più sicuro per individuare un’infezione da Covid-19 in corso.

Il tampone antigenico rapido

L’altro esame a disposizione in farmacia è l’antigenico rapido. Si esegue attraverso un tampone nasale oppure naso-oro-faringeo ed è utile perché in poco tempo è in grado di dire se un soggetto è positivo o negativo al coronavirus. “A differenza del molecolare, che conferma la presenza dell’infezione cercando l’Rna del virus, l’antigenico rileva le sue proteine, cioè gli antigeni presenti sulla superficie” specifica il segretario nazionale Federfarma. “Anche in questo caso il risultato arriva dopo 15 minuti circa: il tampone viene messo in una provetta contenente del liquido, le cui gocce vengono versate su un supporto simile a quello usato per i test di gravidanza. Se vengono trovati gli antigeni, il test avvisa il farmacista con una banda rossa”.

Sono test affidabili, tanto che oggi i positivi agli antigenici eseguiti in farmacia rientrano nel conteggio quotidiano dei contagi stilato dalla protezione civile e dal ministero della Salute. “Tuttavia – conclude l’esperto – possono generare falsi positivi e quindi anche in questo caso, come accade per il sierologico, chi è positivo viene indirizzato dalla farmacia all’autorità sanitaria competente per la conferma definitiva della positività con un test molecolare”.