Ad oggi in Italia il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 4.883.242 (10.172 in più rispetto a ieri). 537.765 i tamponi effettuati. Il numero totale di attualmente positivi è di 127.085 (di cui 486 in terapia intensiva). I deceduti sono 132.965 (72 in più rispetto a ieri). Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 4.623.192.

92.550.532 il totale delle vaccinazioni effettuate in Italia, mentre sono 45.521.038 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.