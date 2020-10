In caso si sviluppino sintomi compatibili con il Covid-19, è necessario contattare il proprioper gli opportuni approfondimenti clinici che inoltreranno la segnalazione ad ATS attraverso il portale MAINF e disponendo l’el Caso sospetto che dei suoi contatti stretti conviventi fino all’esito delprenotato direttamente dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta. Si possono effettuare sia nelle strutture pubbliche e privatea cui si aggiungono le postazioni drive-in a cui si accede solo con la prescrizione medica.

Si definisce contatto stretto:

. una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

. un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

. una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

. Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.