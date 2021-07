Partecipano a un ritiro spirituale e rimangono contagiati in dieci. È accaduto ad Anghiari (Arezzo). A riportare il numero dei contagi l’odierno report odierno della Asl Toscana Sud Est. A precisare i contorni della vicenda il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri: “Oggi si sono verificati dieci contagi ad Anghiari ma non si tratta di residenti – spiega il primo cittadino -, sono adulti e bambini che hanno preso parte a un ritiro spirituale in zona provenienti dal Nord Italia”. Le persone risultate positive, di cui fanno parte anche alcuni religiosi, sono già state isolate e prese in carico dalla Asl.