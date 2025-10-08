Cover MagSafe per iPhone 17 in offerta su Amazon Italia

Tra le offerte della Festa delle Offerte Prime, su Amazon sono disponibili cover MagSafe per i modelli iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air. Diverse opzioni sono disponibili, suddivise in base al modello e alle preferenze individuali.

Questi prodotti sono venduti e spediti direttamente da Amazon, con una consegna rapida prevista in pochi giorni. È inoltre disponibile una politica di reso gratuito, che consente la restituzione del prodotto entro 14 giorni senza costi extra.

Per quanto riguarda le cover per iPhone 17, sono disponibili modelli in silicone in varie colorazioni. È anche presente una cover trasparente a prezzo scontato.

Per l’iPhone 17 Pro, ci sono cover in silicone anch’esse scontate, oltre a modelli in tessuto TechWoven, che offrono un design più elegante e sono disponibili a un prezzo ridotto. Anche per questo modello è disponibile una semplice cover trasparente.

Infine, ci sono opzioni di cover per iPhone Air, anch’esse incluse tra le offerte.

I prezzi sono aggiornati al momento della redazione e potrebbero variare. Gli sconti per la Festa delle Offerte Prime sono validi fino a oggi.