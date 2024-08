Cous cous zucchine e gamberi: la ricetta perfetta

Il cous cous zucchine e gamberi è la ricetta estiva perfetta, ottima da gustare fredda a lavoro o durante le gite fuori porta.

L’arrivo dell’estate invoglia a preparare ricette sfiziose ottime da gustare fredda come il cous cous zucchine e gamberi. Questi chicchi di semola di grano duro, a scapito dell’aspetto esotico, sono uno dei prodotti più cucinati in Sicilia. Hanno dalla loro una velocità di preparazione incredibile e una versatilità come pochi altri ingredienti.

Se ancora avete qualche dubbio nel preparare il cous cous freddo zucchine e gamberetti forse potremmo convincervi dicendo che in sostanza è pasta preparata in un altro formato. Sempre di semola si tratta in fin dei conti! La nostra ricetta con zucchine e gamberetti poi, profumata con prezzemolo fresco e scorza di limone, finirà la sua opera di seduzione. Pronti a mettervi ai fornelli?

Cous cous zucchine e gamberetti

Come preparare la ricetta cous cous zucchine e gamberi

Per prima cosa versate il cous cous in una ciotola capiente e copritelo con il pari volume di acqua calda: l’importante è utilizzare sempre la stessa tazza come unità di misura. Coprite con un piatto o con un coperchio e lasciate reidratare per 5 minuti circa. Nel frattempo preparate gli altri ingredienti. Lavate le zucchine, spuntatele e tagliatele a tocchetti piuttosto piccoli. Cuocetele in padella con due cucchiai di olio fino a che non saranno tenere (circa 10 minuti), quindi regolate di sale e pepe. Quando saranno quasi pronte aggiungete anche i gamberi o gamberetti puliti, e cuocete per un paio di minuti. Sono pronti quando assumono un bel colore rosato. Una volta che il cous cous avrà assorbito tutta l’acqua, sgranatelo con una forchetta e conditelo con un giro di olio e un pizzico di sale. Unite le zucchine, i gamberetti e profumate il tutto con una grattata di scorza di limone e il prezzemolo tritato fresco a piacere.

Ed ecco una videoricetta molto simile alla nostra preparazione:

Se amate le ricette sfiziose vi consigliamo di provare anche il nostro cous cous con verdure, un’altra ricetta perfetta per l’estate.

Conservazione

Il cous cous è uno di quei piatti che guadagna in sapore con il passare del tempo. Dopo un giorno i chicchi avranno assorbito tutti i sapori degli ingredienti e sarà ancora più buono. Il nostro consiglio è di conservarlo in frigorifero per massimo 3 giorni e consumarlo freddo oppure a temperatura ambiente.