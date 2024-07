Cous cous alla mediterranea: un primo piatto semplice

Il cous cous alla mediterranea è un primo piatto nutriente e leggero, con un ricco condimento a base di verdure.

L’estate è caratterizzata da lunghe giornate calde, in cui la fame è spesso in agguato. Tuttavia, la voglia di mettersi vicino ai fornelli può mancare quasi sempre e, per rimediare a questo, vi offriamo una semplice ricetta per un primo piatto semplice e veloce. Il cous cous alla mediterranea è una ricetta che non ha bisogno di una vera e propria cottura, perché va semplicemente immerso nell’acqua calda per essere pronto.

Non resta, poi, che condirlo con tanti ingredienti genuini. Principalmente, il cous cous si abbina molto bene alle verdure. Con un po’ di basilico, questo primo piatto estivo sarà sfizioso e irresistibile. Buono da fare senza cottura, è adatto da gustare d’estate e da portare anche al mare!

Cous cous alla mediterranea

Preparazione della ricetta per il cous cous alla mediterranea

Prima di cominciare, versate l’acqua in un pentolino e portatela a bollore. Mettete il cous cous in una ciotola, con un cucchiaio di olio. Versate sopra ad esso l’acqua bollente e insaporite con il sale; coprite con un piatto e lasciate riposare per 10 minuti. Nel frattempo, preparate il condimento. Lavate e tagliate a metà o in 4 parti i pomodorini. Sminuzzate le foglie di basilico. Lavate bene e tagliate a cubetti la zucchine e la melanzane eliminando le estremità. Terminato il tempo di riposo, trasferite il cous cous in una ciotola pulita, sgranandolo. Fate saltare zucchine e melanzane in una padella con un filo d’olio e, a fine cottura, salate. Arricchite il cous cous con la verdura, i pomodorini e il basilico e mescolate bene. Una volta fatto, mettetelo in frigo per almeno 15 minuti, poi è pronto per essere servito!

Conservazione

Il cous cous alla mediterranea è un primo piatto estivo, buono per tante occasioni e facile da preparare. Potete conservarlo per 2 giorni in frigo.

