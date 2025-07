Courtois difende Donnarumma: colpevole è solo la sfortuna

La questione del contrasto tra portieri e attaccanti continua a suscitare dibattiti nel mondo del calcio. Thibaut Courtois, estremo difensore del Real Madrid, ha espresso la sua opinione in merito a un recente episodio che ha visto coinvolto Gianluigi Donnarumma.

Courtois ha descritto la situazione come “una scena brutta da vedere”, ma ha sottolineato che attribuire la colpa a Donnarumma è una valutazione esagerata. Secondo il portiere belga, la dinamica del gioco implica che i portieri devono sempre intervenire sul pallone, mentre gli attaccanti non si preoccupano delle conseguenze quando vanno in contrasto. Ha caratterizzato l’episodio come un incontro sfortunato e non come un errore da parte del portiere.

L’estremo difensore ha anche osservato che Donnarumma ha effettivamente toccato il pallone prima che Musiala si infortunasse. “Incolpare il portiere è ingiusto”, ha affermato, aggiungendo che Donnarumma ha compiuto la propria scelta in un momento cruciale. Ha riconosciuto che l’accaduto avrà un impatto emotivo sul portiere, specialmente in considerazione dell’infortunio subito da un compagno di squadra.

Courtois ha infine ribadito la complessità della situazione, affermando che l’azione non poteva essere evitata e che Donnarumma ha preso la decisione giusta nel tentativo di intervenire.