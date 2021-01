La posizione di Armie Hammer si aggrava sempre di più. Dopo i video dove lecca una strana polvere e le accuse di una scrittrice, adesso anche una ex dell’attore ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti. In un’intervista rilasciata al Daily Mail Courtney Vucekovich ha fatto delle confessioni da brividi sul suo rapporto con la star di Chiamami Col Tuo Nome.

“Lui è fissato con questa cosa di essere un dominatore e avere delle schiave. L’ho incontrato a giugno tramite amici comuni, lui è un essere umano molto affascinante e intenso. Ma una volta che inizi a parlare con lui, è piuttosto aggressivo fin dall’inizio. Non violento, ma aggressivo nel modo in cui parla. Diciamo che è magnetico, ma questo lo ha aiutato a farla franca con questa roba fino ad oggi. È una personalità affascinante e straordinaria. È molto affettuoso, ti fa sentire al sicuro e in un certo senso in cima al mondo. Poi a poco a poco diventa più profondo e più oscuro. In un certo senso diventa ossessionato da te. All’inizio ti senti davvero al sicuro, e poi diventa un po’ strano. Però è tutto graduale e alla fine ti chiedi come siete arrivati a questo.

Era davvero in grado di dire che voleva rompere una delle mie costole e mangiarla. Diceva che voleva grigliarla e mangiarla. Questa cosa del mangiare l’ha ripetuta spesso. Faceva riferimento più volte al rompermi le costole e le ossa. Una volta ha lasciato al mio portiere una lettera firmata da lui in cui scriveva ‘ti prenderò a morsi’.

Poi gli piaceva sapere che ero lì per lui, quando e come voleva. È un grande narcisista. Invia messaggi audio con cose piuttosto bizzarre. È ossessionato da se stesso, ma allo stesso tempo odia se stesso. Non so come spiegarlo.

Mi ha causato dei danni così profondi che sono stata costretta a entrare in una clinica di riabilitazione dove sono stata 30 giorni.

Mi ricordo che quando siamo usciti allo scoperto tutti dicevano ‘quella sta con lui per denaro’. La realtà è che oltre alle sue assurde fantasie, quando eravamo fuori pagavo sempre io, lui era sempre al verde. Non solo emotivamente, lui è un disastro anche finanziariamente e giuro che non può permettersi nemmeno un volo, ha solo questa enorme casa con piscina, ma non ha un dollaro”.