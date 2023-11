Courtney Cox ricorda Matthew Perry con scena di Friends: "Mi manchi ogni giorno"

“Mi manchi ogni giorno”. Dopo Matt LeBlanc anche Courteney Cox rompe il silenzio sulla morte del collega e amico Matthew Perry, scomparso a fine ottobre. Dopo il lutto, tutti gli attori della serie cult avevano finora pubblicato solo un comunicato congiunto in cui si dicevano devastati e poi si erano chiusi nel silenzio.

Sul suo profilo Instagram, l’attrice che in ‘Friends’ interpretava Monica, diventata dalla quarta stagione della serie la fidanzata del personaggio di Perry e poi moglie, Chandler, ha scritto: “Sono così grata per ogni momento che ho passato con te, Matty, e mi manchi ogni giorno”. “Quando lavori con qualcuno a stretto contatto come ho fatto con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorrei poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti”, ha aggiunto l’attrice pubblicando il video del risveglio dopo la prima notte insieme tra i due personaggi: “Per dare un po’ di retroscena, Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un’avventura di una notte a Londra. Ma a causa della reazione del pubblico, è diventato l’inizio della loro storia d’amore. In questa scena, prima che iniziassimo a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente. Faceva spesso cose del genere. Era divertente ed era gentile”, ha concluso l’attrice.