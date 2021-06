Oppo è fra gli sponsor del torneo di Wimbledon, forse il più celebre fra i tornei di tennis, e per celebrare il ritorno della competizione ha pensato all’iniziativa Courting the Colour: grazie all’utilizzo della tecnologia e alla collaborazione con Getty Images, è stato donato colore ad alcune iconiche fotografie del passato, per raccontare la storia nascosta dietro ciascuna di esse.

Questa collezione fotografica, visibile online, porta in vita i momenti più belli e rappresentativi del tennis in un modo mai visto prima: Courting the Colour è stata presentata durante un workshop esclusivo a Londra che ha visto tra i protagonisti Kevin Cho, managing director di Oppo Uk, un tennista leggendario come Greg Rusedski, il celebre commentatore Andrew Cotter e un’icona della moda come Caroline Issa; durante il workshop è stata mostrata la collezione fotografica ed è stato possibile testare in prima persona l’innovativa tecnologia di imaging di Oppo grazie allo smartphone Find X3 Pro.

Come è stata realizzata Courting the Colour

Grazie alla tecnologia di Oppo, ogni singola immagine è stata sottoposta a un lungo processo di restauro da parte degli esperti di Getty: la collezione, composta da 7 foto, ritrae momenti iconici, come quando i primi atleti afroamericani (Althea Gibson e Arthur Ashe) vinsero a Wimbledon, dando nuova vita a momenti chiave della storia del tennis e dello sport in generale. Le immagini di Suzanne Lenglen, Helen Jacobs e Fred Perry, famosi per avere portato sul campo di gioco anche stile e glamour, rendono omaggio a delle vere icone culturali, che hanno combattuto per la loro identità e le loro convinzioni: “Il ritorno del tennis va celebrato, e quale modo migliore se non esplorando i momenti iconici che hanno reso questo sport quello che è oggi? – ha detto Rusedski – L’innovazione e l’elevata tecnologia dietro a questo progetto hanno fatto sì che queste immagini, alcune vecchie di oltre 80 anni, sembrino essere state scattate ieri, offrendo un punto di vista inedito e riaccendendo importanti conversazioni su tematiche chiave per il mondo dello sport”.

Gregor Almassy, Cmo Overseas di Oppo ha ricordato che “come partner di Wimbledon negli ultimi 3 anni, Oppo ha saputo cogliere da subito l’essenza dello spirito sportivo e l’importanza dei tornei, dei giocatori e dei fan, duramente colpiti dalla pandemia. Con questo ritorno alle origini speriamo di dare a tutti i tifosi una connessione ancora più profonda con il loro sport preferito e incoraggiarli a giocare con passione ed emozione. Quale miglior occasione per lanciare questo progetto se non Wimbledon, il cuore pulsante di questo sport?”.