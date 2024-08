Coucur Power Bank 10000mAh, Powerbank iPhone 11/12/13/14/15 Xiaomi Huawei ecc., Caricabatterie portatile per cellulare da 22,5 W, ricarica rapida con ingressi e uscite USB-C compatibile con Android iOS 2024

18,99€ - 18,04€

Il nostro prodotto di punta, il Coucur Power Bank, è più di un semplice caricabatterie portatile. È una testimonianza di innovazione, affidabilità e perfetta integrazione nella tua vita quotidiana. Che tu stia viaggiando per il mondo, esplorando i grandi spazi aperti o semplicemente facendo il pendolare, i nostri power bank sono progettati per mantenere i tuoi dispositivi alimentati quando e dove ne hai bisogno.

Banca di alimentazione 22,5W 10000mAh

Batterie ‏ : ‎ Sono necessarie 1 batterie ai polimeri di litio (incluse)

Dimensioni del prodotto: 14,3 x 7 x 1,8 cm; 18 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 marzo 2024

Produttore ‏ : ‎ Shenzhen Guangxun Lishen Technology Co.,Ltd.DongguanTangxia Branch

Sale ‏ : ‎ B0CWSW8G26

Numero modello articolo ‏ : ‎ DY-201

⚡【Power Bank Multi-Port Fast Charging da 22,5 W】 Combinando le più avanzate tecnologie di ricarica rapida PD3.0 e QC4.0, questo power bank può caricare in modo incredibilmente rapido il tuo nuovo iPhone dallo 0 al 60% in 30 minuti, fornendo una ricarica 3 volte più veloce rispetto ai caricabatterie originali da 2,1 A. La batteria esterna con 3 ingressi può caricare 3 dispositivi contemporaneamente.

🔋【Caricabatterie portatile per telefono da 10000 mAh】Il power bank di grande capacità da 10000 mAh può caricare il tuo iPhone 8 3,8 volte, iPhone 12 2,5 volte, iPhone 15 2,1 volte. Si infila facilmente in tasche, borse o borsette, una capacità della batteria sufficiente può soddisfare il tuo breve viaggio, viaggio di lavoro, campeggio, alpinismo, soddisfare emergenze e altre esigenze.

✨【Ingresso e uscita USB C versione 2024】A differenza della maggior parte dei caricabatterie portatili con un solo ingresso USB C, il power bank Coucur USB C ha una porta di ingresso e uscita USB-C per adattarsi perfettamente ai tuoi nuovi iPhone, iPad e tutti i prossimi dispositivi USB-C.

🔢【Display LED intelligente e preciso】Con il design dello schermo LED, puoi conoscere l’esatta potenza della batteria. La potenza rimanente è chiara a colpo d’occhio e la gestione dell’alimentazione è più comoda. Utilizza materiali di alta qualità, standard di progettazione ad alta precisione e rigorosi test di sicurezza per garantire l’alta qualità del power bank e la sicurezza della ricarica.

💖【Cosa ottieni】Caricabatterie portatile da 10000 mAh, cavo USB C, manuale utente. Se hai domande, contattaci, ti risponderemo entro 24 ore! Ti daremo una soluzione soddisfacente!