Coty annuncia dual listing sulla Borsa di Parigi

– Coty, una delle più grandi aziende di profumeria nel mondo, ha annunciato il lancio di un offerta globale di 33 milioni di azioni ordinarie di Classe A e contestualmente richiesto la quotazione e la negoziazione delle sue azioni ordinarie di Classe A comprese le azioni ordinarie di Classe A da emettere sul segmento professionale di Euronext Paris.

Gli investitori avranno quindi la possibilità di acquistare azioni Coty in euro per le azioni quotate su Euronext Paris o in dollari per le azioni quotate sul New York Stock Exchange.

La società intende utilizzare i proventi netti dell’offerta principalmente per diminuire il debito in essere e per investimenti strategici nella propria attività.

BNP Paribas, Crédit Agricole, Citigroup e Santander agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Book Running Managers per l’offerta e come Listing Agent in relazione alla quotazione a Parigi.

