Cotto d’Uva Abruzzese: Tradizione da Salvaguardare

A Roccamontepiano, un piccolo comune in provincia di Chieti, il vino cotto riveste un’importanza fondamentale. La tradizione vuole che, alla nascita di un bambino, si prepari una botte di vino cotto da conservare per il futuro, da aprire in occasioni speciali come il matrimonio. Questo prodotto non è solo una bevanda, ma un simbolo di orgoglio per le famiglie che lo preparano.

Adamo Carulli, presidente dell’associazione Produttori vino cotto d’Abruzzo, evidenzia l’aspetto familiare della produzione: ogni famiglia ha una ricetta unica, tramandata di generazione in generazione. È usanza aprire bottiglie antiche per celebrare ospiti importanti, dimostrando così il valore del vino.

Sebbene il vino cotto si possa trovare in varie regioni, il metodo di produzione di Roccamontepiano è unico. Grazie a un supporto del Gal Majella Verde, la comunità utilizza un centro di cottura collettivo che ha attratto l’attenzione di Slow Food, portando alla creazione di un Presidio. Il processo prevede una cottura prolungata del mosto, riducendolo notevolmente, seguito da una rabboccatura con mosto fresco. Questo approccio garantisce un prodotto di alta qualità.

I produttori, uniti nella Società cooperativa Vino cotto, portano le uve locali nel centro di cottura dove ciascuno lavora sulle proprie bottiglie. La produzione annuale è limitata, rendendo ogni bottiglia preziosa. Questo centro è vitale per la sopravvivenza della tradizione, dato che la produzione domestica si è ridotta.

Infine, il centro e la tradizione sono supportati da eventi come la festa del vino cotto, al fine di coinvolgere le nuove generazioni e promuovere la cultura locale.