Cotta di Vittorio, la confessione al Grande Fratello: “Non c’è nulla di male”

In questi giorni Vittorio Menozzi è inconsolabile, da quando è uscita Beatrice Luzzi il modello ha smesso di ridere e divertirsi (a differenza di altri gieffini che non hanno dimostrato un briciolo di empatia). Sui social alcuni fan del ragazzo sono convinti che oltre alla bella amicizia instaurata con l’attrice, Vittorio sia sia anche preso una mezza cotta per lei. Ed effettivamente questa ipotesi è fondata, visto che qualcuno ha pubblicato un video che risale al mese scorso, in cui Menozzi confessa di avere una cotta per Beatrice.

Vittorio Menozzi ha una cotta per Beatrice?

Nella clip in questione si vede Fiordaliso che dice: “Io ho capito tutto. Guarda che a te te piace Bea. Guardami! Ti piace Vitto! Non ti innamorare Vitto, Vitto guardami. Ok, non diciamo innamorare, ma incottare, perché per me incottato di lei lo sei. Dimmi la verità, lo sei davvero? Non c’è mica problema per l’età“.

Menozzi palesemente in imbarazzo ha risposto di non essere innamorato, ma ha anche fatto intendere che potrebbe esserci qualcosa in più di un’amicizia: “A me piacciono i caratteri forti. Oltre ad un certo limite non vado. Se sono innamorato? No zia no. Innamorarsi è un’altra cosa. Se sono incottato? Em… non ci sarebbe niente di male dai. L’età? No è solo un numero lei per certi versi è una ragazza di 25 anni“.

Le nuove confessioni su Beatrice.

Che si tratti di un’amicizia o di amore, è sicuro che Vittorio non stia bene e soffra molto la mancanza della sua partner in crime. Ieri Menozzi ha confessato a Stefano: “Se mi manca Bea? Certo. In lei trovavo anche comprensione e molto altro. Perdere lei come riferimento è stato scombussolante, un bel colpo. Avrei voluto poterle dire tre parole. Invece nulla e questo mi tormenta. Parlarle sarebbe stato consolatorio per lei e per me anche. Questa cosa mi ha buttato giù e ci penso sempre. Mi infastidisce che questo non sia potuto succedere“.

Se Beatrice non dovesse rientrare in gioco, speriamo che il GF le dia l’opportunità di salutare Vittorio.