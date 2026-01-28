Cotoletta valdostana: la ricetta

La Valle d’Aosta è una regione che presenta una variante locale di cotoletta molto goduriosa, sostanziosa e intrigante. La cotoletta valdostana è uno dei piatti più famosi della regione e può essere considerato quasi un piatto unico per la sua ricchezza.

La ricetta della cotoletta alla valdostana prevede due strati di carne di vitello ammorbiditi e assottigliati grazie all’utilizzo di un batticarne. All’interno viene inserita una fetta di prosciutto cotto e una fetta di fontina, formaggio tipico della regione. L’interno viene passato nell’uovo e poi ripassato nel pangrattato, talvolta anche nella farina, e cotto in abbondante burro in padella. La cotoletta può essere servita calda con un’insalatina, verdure cotte, un purè di patate o patate al forno.

La cotoletta valdostana si differenzia dal cordon bleau, una ricetta franco-svizzera, per il tipo di formaggio utilizzato, la fontina, e per il tipo di carne, il vitello. Inoltre, il cordon bleau può essere realizzato con varie tipologie di carne e spesso prevede un passaggio in forno, che non è praticato nella preparazione della cotoletta valdostana.