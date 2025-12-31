Cotechino Modena IGP per Capodanno

Gli italiani confermano la tradizione per il Capodanno, con 650mila Zamponi Modena IGP e oltre 2.650.000 Cotechini Modena IGP sulle tavole, secondo le stime del Consorzio di tutela. Questo rito si rinnova ogni anno, accompagnato dalle lenticchie portafortuna o da un purè di patate, simboli di buon auspicio fin dai tempi dell’Antica Roma.

Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP propone un’innovazione: la cottura del Cotechino Modena IGP in friggitrice ad aria, un metodo più rapido e pratico rispetto alla bollitura tradizionale. Il cotechino si presta perfettamente a questo tipo di preparazione grazie alla sua pezzatura ridotta di 500 g. Le indicazioni del Consorzio sono: rimuovere il cotechino da involucro, gelatina e budello, inserirlo in un contenitore adatto alla friggitrice ad aria, cuocere 15 minuti a 160°C e raggiungere una temperatura al cuore di 50°C, con un risultato di esterno leggermente croccante e interno più asciutto e meno colloso.

Il Consorzio suggerisce anche nuove idee per servire il Cotechino Modena IGP in modo creativo, come le crocchette di Cotechino Modena IGP, un mix di cotechino, patate lesse, parmigiano e prezzemolo, da impanare e friggere fino a doratura, o le bruschette gourmet, con cubetti di cotechino saltati con cipolla rossa e aceto balsamico, serviti su pane tostato con crema di fagioli o patate.

Nei primi nove mesi del 2025, i volumi di Zampone e Cotechino Modena IGP venduti sono stati di 2 milioni di kg, con un fatturato complessivo di 21,3 milioni di euro. Le previsioni per il Capodanno indicano un consumo stabile e molto elevato, con oltre 3,3 milioni di pezzi complessivi tra zamponi e cotechini.