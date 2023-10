Costumi più gettonati per Halloween 2023: da Barbie, Taylor Swift a Britney

Manca appena una settimana ad Halloween e per tutti quelli che non hanno ancora idea da cosa potrebbero travestirsi è venuto in soccorso Google con la lista dei 200 costumi più gettonati di quest’anno.

Secondo il motore di ricerca per questo Halloween il costume più cercato on line è quello di Barbie (facile intuire il perché), medaglia d’argento per un grande classico, quello da principessa, terzo gradino del podio per un altro evergreen, l’Uomo Ragno. Ci sono gli intramontabili costumi da strega, fata e pirata, ma sorprendentemente al ventiduesimo posto c’è Taylor Swift! L’unica altra popstar presente in questa classifica (alla posizione 193) è Britney Spears. Quasi sicuramente il successo di Britney per questo halloween è dovuto ai suoi iconici video con i coltelli. Mi aspetto di vedere più di una maschera da Britney con i coltelli finti in discoteca la prossima settimana.

Omg. Everyone is going for Halloween as knife Britney 😂 pic.twitter.com/rEKzqrSffk — Tatiana Ryann (@tatianaryann18) October 21, 2023

Começaram as festinhas de Halloween e eu ganhei o concurso de fantasia vestido de Britney killer sim! #Halloween🎃 pic.twitter.com/RoicjprJVv — 🎃 halloWINY 🎃 (@winymattos) October 22, 2023

La classifica dei costumi più popolari per Halloween 2023: da Barbie e Taylor Swift a Mercoledì e Britney.

1 Barbie

2 Principessa

3 Spider-Man

4 Strega

5 Fata

6 Mercoledì Addams

7 Dinosauro

8 Cowboy

9 Ninja

10 Coniglietta

11 Coniglio

12 Pirata

13 Principess Peach

14 Clown

15 Zucca

16 Batman

17 Sirenetta

18 Cheerleader

19 Fantasma

20 Orso

21 Vampiro

22 Taylor Swift

23 Harley Quinn

24 Bambola

25 Personaggio anni 80

26 Cowgirl

27 Toy Story

28 Bluey

29 Star Wars

30 Chucky

31 Angelo

32 Scheletro

33 Supereroe

34 Monsters Inc

35 Campanellino

36 Alieno

37 Pokemon

38 Zombie

39 Satana

40 Joker

41 Beetlejuice

42 Bowser

43 Catwoman

44 Drago

45 Pollo

46 Costumi d’epoca

47 Squalo

48 Prof

49 Padrona

50 Ghostface

51 Pennywise

52 It

53 Darth Vader

54 Anakin Skywalker

55 Mascotte varie

56 Ragno

57 Poison Ivy

58 Mostri

59 Fortnite

60 Power Rangers

61 Personaggi de Il Mago di Oz

62 Pipistrello

63 Poliziotto

64 Bestia

65 Cavallo

66 Costumi anni 90

67 Mucca

68 Animali

69 Vigili del Fuoco

70 Buzz Lightyear

71 Shrek

72 Suora

73 Crudelia Demon

74 Minecraft

75 Miles Morales

76 Spider-Gwen

77 Morticia Addams

78 Paw Patrol

79 Ariel

80 Hocus Pocus

81 Papera

82 Toad

83 Personaggi anni 70

84 Wonder Woman

85 Leone

86 Freddy Krueger

87 Astronauta

88 Unicorno

89 The Flintstones

90 Conigliette di Playboy

91 Fnaf

92 Michael Myers

93 Winnie The Pooh

94 Topolino

95 Scimmia

96 Principessa Jasmine

97 Care Bear

98 Personaggi anni 60

99 Lego

100 Oogie Boogie

193 Britney Spears

194 Donkey Kong

195 Lightning Mcqueen

196 Aladdin

197 Infermiera

198 Ladybug

199 Austin Powers