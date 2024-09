Costruzione di un Ospedale da 29 Milioni: Un Progetto di Vita a 58 Anni

L’ex stella NBA Dikembe Mutombo è deceduto all’età di 58 anni. Nato nella Repubblica Democratica del Congo, Mutombo ha lasciato il suo paese natale a 21 anni per perseguire la carriera nel basket negli Stati Uniti. Riconosciuto come uno dei migliori difensori della storia NBA, si distingue per essere il secondo per numero di stoppate, superato solo da Hakeem Olajuwon. Nel 2022 gli è stato diagnosticato un tumore al cervello, che lo ha portato alla morte.

Mutombo, il settimo di dieci figli e di nome completo Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo, è stato scelto nel draft del 1991 dai Denver Nuggets. Con un’altezza di 218 centimetri, guadagnò il soprannome di “Mount Mutombo”, in riferimento sia alla sua statura imponente che alle sue straordinarie doti difensive e nella cattura dei rimbalzi. Durante la sua carriera con i Nuggets, ha disputato 391 partite, diventando un autentico idolo. La squadra ha ritirato la sua maglia numero 55 nel 2016.

Dopo l’esperienza a Denver, Mutombo ha continuato la sua carriera con gli Atlanta Hawks, che ritirarono la sua maglia numero 55 nel 2015. Nel 2001 è passato ai Philadelphia 76ers, con i quali ha raggiunto le finali NBA, ma ha subito una sconfitta contro i Los Angeles Lakers. Successivamente, ha raggiunto un’altra finale NBA con i New Jersey Nets, perdendo stavolta contro i San Antonio Spurs. Negli ultimi anni di carriera, ha giocato per i New York Knicks e gli Houston Rockets, ritirandosi nel 2009 e venendo inserito nella Hall of Fame nel 2015. In totale, ha disputato 1.196 partite di regular season e 101 di playoff, mantenendo una media di 9,8 punti e 10,3 rimbalzi.

Oltre alla carriera sportiva, Mutombo è stato anche un grande benefattore. Nel 1997 ha fondato la Dikembe Mutombo Foundation per migliorare le condizioni di vita nella Repubblica Democratica del Congo, avviando la costruzione di un ospedale, il Biamba Marie Mutombo Hospital, dedicato alla madre defunta. Ha inoltre finanziato la costruzione di una scuola in memoria del padre. Importante anche il suo poliglotismo, parlava nove lingue, tra cui diverse lingue africane e lingue europee.