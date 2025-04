Costruttore di siti WordPress: Crea un sito web con l’IA

WordPress ha lanciato in accesso anticipato un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale, il “AI website builder”, pensato per semplificare la creazione di siti web e renderla accessibile anche a utenti meno esperti. Questo strumento permette di generare layout, testi e immagini in modo automatico, creando un sito funzionale e dal design unico con semplici istruzioni.

Il funzionamento del builder si basa su un’interfaccia conversazionale, in cui gli utenti interagiscono con un chatbot che li guida nella costruzione del sito, similmente a un assistente virtuale. Dopo aver fornito informazioni sul tipo di progetto, funzioni desiderate, colori e stili, lo strumento elabora i dati e restituisce rapidamente un sito completo, compresi testi e layout coerenti. È importante che gli utenti formulino prompt dettagliati per ottenere risultati precisi; il chatbot può anche porre domande supplementari per adattare ulteriormente il prodotto finale.

Una volta creato il sito, è possibile modificarlo sia utilizzando il builder AI che manualmente. Attualmente, l’accesso al builder è gratuito, ma è necessario avere un account WordPress.com. Per pubblicare il progetto e accedere a tutte le funzionalità, è necessario un piano hosting a pagamento, che parte da 18 euro al mese.

Tuttavia, ci sono alcuni limiti: al momento, il tool è disponibile solo per la creazione di nuovi siti e non per modifiche a siti esistenti. Inoltre, non è ancora possibile utilizzarlo per creare e-commerce o integrare funzionalità avanzate come database o plugin, ma queste caratteristiche sono in fase di sviluppo per un futuro rilascio.