Il mondo del gossip colpisce tutti in maniera trasversale e questa volta nel mirino del settimanale Nuovo, come riportato fedelmente da BlogTivvu.com, c’è finita una “nota cantante” che faticherebbe a trovare l’anima gemella.

La cantante in questione sarebbe apertamente lesbica nel privato, ma il grande pubblico la conosce come etero dato che “costruisce flirt con attori e vip bellocci”.

“La nota cantante non riesce a trovare l’anima gemella. Forse perché costruisce flirt con attori e vip bellocci, ma ha altri gusti. Pare che sia innamorata da anni di un’amica storica, che però di lei non ne vuol sapere. Pur di stare accanto alla collega s’inventa duetti e collaborazioni e ogni volta tenta un tenero approccio. L’altra le vuole bene, ma non per questo cede alle sue romantiche avance. Le due le ha scoperte una signora della Tv”.

Un outing (seppur senza nome) che colpisce il mondo della musica a distanza di ben sei mesi da quando venne paparazzato alla stazione di Milano un “cantante macho e brizzolato” in compagnia del presunto fidanzato.

“Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il cu*o con cupidigia? L’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol. Le foto che pubblichiamo fanno parte di una serie di scatti rubati da un paparazzo qualche giorno fa, che sta girando tra i direttori dei mejo giornaloni e periodici. Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?”

A distanza di sei mesi di quell’uomo non sappiamo nulla, questa volta la sua collega coglierà la palla al balzo per fare coming out col suo pubblico? Al momento in Italia le uniche cantanti apertamente LGBT sono Gianna Nannini, Paola Turci, Giordana Angi e la rapper Madame. In ogni caso – per quanto inventare storie per coprire il reale orientamento sia triste – ognuno deve essere libero di “uscire allo scoperto” con i propri tempi e senza outing.