Costringono un piccolo alligatore a bere alcolici incastrati da un video

Era una giornata tranquilla quando in un parcheggio una ragazza si è trovata ad osservare una scena che l’ha veramente disgustata 3 adolescenti hanno infatti commesso una crudeltà inaudita contro un alligatore obbligandolo a bere degli alcolici.

Solitamente gli alligatori sono animali tutto tranne che indifesi ma questo cucciolo ha passato veramente dei brutti momenti quando tre adolescenti l’hanno maltrattato brutalmente obbligandolo a fargli bere una bevanda alcolica da una lattina.

Questo caso mette in luce la mancanza di sensibilità e responsabilità che alcuni adolescenti possono avere, il video del caso avvenuto Florida ne è la dimostrazione palese.

Adolescenti maltrattano un alligatore obbligandolo a bere alcolici

Il video ha ha attirato l’attenzione delle autorità e del web, nella clip ripresa di nascosto da una ragazza che si trovava nel parcheggio dove “L’incidente è avvenuto” si vedono alcuni adolescenti che maltrattano un cucciolo di alligatore in un parcheggio di Tampa.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission che è un organizzazione che si occupa della tutela della fauna selvatica, ha preso provvedimenti nei confronti dei giovani per crudeltà sugli animali e per la manipolazione illegale della creatura.

Dal video sconvolgente si vede infatti la mancanza di empatia dei ragazzi che senza alcuno scrupolo continuano a infierire sul povero animale costringendolo a bere dalla lattina un liquido alcolico .

L’incidente ha avuto il suo epilogo quando i giovani hanno trovato il piccolo alligatore abbandonato, ma anziché contattare le autorità e lasciare la creatura indisturbata, hanno deciso di trasformare la situazione in un gioco crudele.

Il rettile è infatti stato raccolto e maneggiato in maniera molto brusca, senza alcun riguardo per il suo benessere, notando l’incidente alcuni passanti hanno aggredito verbalmente i giovani intimandogli di smettere di maltrattare l’animale, nonostante i loro appelli sono i ragazzi però non hanno smesso.

Le azioni scioccanti non si sono fermate e nel video che è stato registrato è possibile vedere uno dei ragazzi che tenta di far bere alcol al povero cucciolo di alligatore.

Il filmato è stato consegnato alla Commissione per la Conservazione dei Pesci e della Fauna Selvatica della Florida, e la persona che ha documentato l’incidente ha descritto con sgomento ciò al quale aveva assistito.

In seguito alla presentazione del video, la Commissione ha preso misure legali contro uno degli adolescenti coinvolti, questo incidente è un chiaro segnale che i giovani hanno bisogno di essere educati sul trattamento da utilizzare con gli animali.

La mancanza di empatia dei ragazzi è terrificante e rappresenta un campanello d’allarme a quanto pare infatti i ragazzi hanno la necessità di essere indirizzati verso un comportamento rispettoso e responsabile nei riguardi di tutte le creature viventi.