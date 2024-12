Costretto a lasciare il suo banco a causa di un malore

Il cantante Luk3 non sarà presente nell’ultima registrazione di Amici 24 a causa di un ricovero in ospedale avvenuto per colica renale, come riportato da Novella2000. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan, che si domandano sulle sue condizioni di salute. Sebbene non ci siano conferme ufficiali riguardo alla situazione sanitaria di Luk3, è certo che non parteciperà alla registrazione dell’episodio di oggi, 22 dicembre, che è stato registrato due giorni fa. Secondo le fonti, il ricovero è avvenuto il 19 dicembre e la colica renale è un disturbo noto per causare dolore intenso e richiedere spesso cure urgenti.

La mancanza di Luk3 è stata particolarmente evidente anche nei recenti daytime del programma, suscitando ansia tra i fan e i sostenitori del talent show. Su piattaforme social come X, molti hanno chiesto aggiornamenti riguardo le sue condizioni, dimostrando affetto per il giovane artista. Il fratello di Luk3, Davide, ha ricevuto diverse domande sulla salute del cantante, ma ha scelto di non fornire dettagli, lasciando così i sostenitori in attesa di notizie.

Per quanto riguarda la puntata di Amici 24, è prevista un’eliminazione significativa; Teodora, una ballerina della scuola, sarà eliminata dopo aver perso una sfida contro Giorgia, che quindi la sostituirà. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTv, SenzaCri si è classificato al primo posto nella gara di canto, mentre Mollebeck ha chiuso in ultima posizione. La competizione tra gli allievi si fa sempre più intensa e le sfide si susseguono. L’eliminazione di Teodora rappresenta un momento difficile per gli altri concorrenti, rendendo il clima della puntata particolarmente carico di emozioni e colpi di scena. I telespettatori attendono con ansia di scoprire chi avrà la possibilità di brillare ulteriormente o chi dovrà lasciare la scuola, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sull’andamento del programma.