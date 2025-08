Costo delle violazioni di dati in Italia: analisi 2025

Nel panorama della sicurezza informatica, la questione delle violazioni dei dati continua a destare preoccupazione. Secondo il “Cost of a Data Breach Report 2025” di IBM Security, i costi legati a tali eventi in Italia hanno mostrato un calo significativo.

Il rapporto, che analizza 600 organizzazioni, rileva una diminuzione del 24% rispetto all’anno precedente, portando il costo medio delle violazioni a 3,31 milioni di euro. Questo ridimensionamento è attribuibile all’implementazione di normative più severe, come la Direttiva dora e nis2. Nonostante il calo, gli attacchi di phishing restano la principale minaccia, rappresentando il 17% degli incidenti, con danni medi di 4 milioni di euro. Gli attacchi denial of service e le minacce interne si attestano entrambi al 13%, generando costi medi rispettivamente di 3 milioni e 4,24 milioni di euro.

Diversi fattori possono aumentare i costi associati a una violazione. Le vulnerabilità della catena di approvvigionamento introducono costi aggiuntivi di circa 180.000 euro, mentre la complessità dei sistemi di sicurezza comporta un incremento di 162.000 euro. L’uso di applicazioni AI non autorizzate contribuisce anch’esso a questo aumento, con costi medi simili.

Tuttavia, esistono misure in grado di ridurre i danni economici. L’adozione di strumenti di crittografia può portare a un risparmio medio di circa 249.000 euro. Tecnologie di sicurezza quantistica e software per la protezione dei dati offrono risparmi rispettivamente di 217.000 euro e 207.000 euro, dimostrando l’importanza di investire in soluzioni avanzate per mitigare i rischi informatici.