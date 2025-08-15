Costo della vita in Italia: Rimini e Pisa a confronto

Recenti dati dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC) rivelano significative differenze nel costo della vita tra le varie città italiane. Secondo l’analisi, che prende in considerazione i dati Istat, Rimini è la città più costosa, mentre Pisa risulta la più economica.

L’UNC ha esaminato i capoluoghi di regione, calcolando l’aumento medio dei prezzi e il suo impatto sulla spesa annuale delle famiglie. L’inflazione elevata nelle città comporta una crescita maggiore della spesa, mentre in quelle con aumenti ridotti si registrano costi più contenuti.

Rimini guida la classifica con un’inflazione del 2,8%, che comporta un incremento di 771 euro annui per famiglia. Seguono Bolzano e Belluno, rispettivamente con un’inflazione del 2,2% e 2,6%, e un aggravio di 730 euro e 678 euro all’anno. Le principali città nella top 10 comprendono anche Pistoia, Padova, Arezzo, Trieste, Verona, Lucca e Siena.

Al contrario, Pisa emerge come la più favorevole, con un’inflazione dello 0,6% e un aumento della spesa di soli 162 euro. Campobasso e Catanzaro seguono a ruota con inflazione simile e aumenti di spesa contenuti. Questo gruppo include anche Caserta, Reggio Emilia, Trapani, Brindisi, Aosta, Sassari e Benevento.

Inoltre, l’analisi evidenzia il fenomeno del “caro vacanze,” dove i costi legati al turismo sono notevolmente aumentati, contribuendo a ridurre il numero di turisti, specialmente nei giorni feriali. L’UNC prevede che quasi la metà degli italiani rinuncerà alle vacanze estive a causa di questi rincari. Si prevede che l’inflazione continuerà a influenzare i prezzi di beni scolastici e altri servizi nel prossimo futuro.