Costituzione della Terra: una nuova era per le democrazie?

Ferrajoli propone una “Costituzione della Terra” come risposta alla crisi delle democrazie, alla minaccia nucleare e al collasso ambientale. Questa iniziativa mira a limitare i poteri incontrollati, enfatizzare i diritti fondamentali e garantire pace e giustizia a livello globale. Si basa sui principi già fissati nella Carta delle Nazioni Unite e in altre dichiarazioni di diritti fondamentali, con l’obiettivo di proteggere le condizioni di vita sul pianeta.

Ferrajoli definisce il progetto un’“utopia realistica”, paragonandola alle conquiste civili del passato, come l’abolizione della schiavitù e il divieto della tortura. Tale iniziativa viene vista come l’unica possibilità di salvare l’umanità dall’autodistruzione, di fronte ai pericoli del riscaldamento climatico, del conflitto nucleare e delle crescenti disuguaglianze.

Per costruire un futuro democratico, Ferrajoli sottolinea l’importanza di applicare le costituzioni esistenti e il diritto internazionale, denunciando le attuali degenerazioni democratiche. Propone una rifondazione costituzionale per garantire diritti e libertà fondamentali.

La democrazia cosmopolita si configura come una Federazione della Terra che promuove la pace, la tutela ambientale e l’uguaglianza. Questo implica la proibizione delle armi e la creazione di un patrimonio naturale comune, insieme a diritti fondamentali garantiti attraverso servizi essenziali e un sistema fiscale globale progressivo.

Infine, la Costituzione prevede istituzioni di governo e garanzia, con la prima sfera che decide questioni politiche e la seconda che impone vincoli ai poteri pubblici e privati. Questo modello mira a tutelare i principi universali di pace e uguaglianza in un contesto globale.