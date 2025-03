costi stratosferici per il soggiorno

Ilary Blasi e Bastian Muller sono in vacanza a Bora Bora insieme alla figlia Isabel, in un viaggio che costa circa 30.000 euro per sei notti al lussuoso Four Seasons. La conduttrice ha deciso di prendersi una pausa dalle sue attività professionali, in particolare durante il periodo della Milano Fashion Week, per godere di questo paradiso nella Polinesia francese.

In un’intervista a Verissimo, Ilary ha rivelato di aver riscoperto la passione per i viaggi grazie al suo compagno, sottolineando l’importanza di esplorare nuove destinazioni. Anche se tende a mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, ha condiviso alcuni momenti della sua avventura sui social, mostrando la partenza dall’aeroporto e postando storie su Instagram che hanno attirato l’attenzione dei fan.

Un video dall’aereo ha mostrato la bellezza mozzafiato di Bora Bora, sollevando domande sui costi di un viaggio in una meta così esclusiva e frequentata da celebrità. Secondo varie fonti, il prezzo di un volo verso Bora Bora inizia da circa 1000 euro, mentre le palafitte del Four Seasons Resort, immortalate da Ilary, rappresentano un’esperienza di alto livello. Le stime suggeriscono che un soggiorno di sei notti per tre persone potrebbe arrivare a costare quasi 30.000 euro.

Questo rende chiaro che solo pochi fortunati possono permettersi di vivere una simile esperienza. Coloro che desiderano seguire le orme di Ilary Blasi dovranno quindi prepararsi a investire una significativa somma, rendendo Bora Bora una meta ambita ma poco accessibile.