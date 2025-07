Costi Nascosti dei Pagamenti: Gestisci Meglio il Tuo Denaro

Nel contesto attuale della crescente digitalizzazione, la gestione del denaro si articola tra l’uso di metodi elettronici e il ricorso al contante. Comprendere i costi associati a entrambe le modalità è essenziale per una gestione oculata delle finanze personali.

I prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM) possono comportare spese impreviste. La commissione media per un prelievo varia notevolmente in base all’istituto bancario e alla rete utilizzata. Le operazioni effettuate presso il proprio sportello risultano generalmente gratuite o con una commissione contenuta, di solito entro 0,50 euro. Tuttavia, prelevare denaro da ATM di altre banche, anche se appartenenti allo stesso circuito, può costare tra 1,50 e 2,50 euro. Le banche online talvolta concedono un numero limitato di prelievi gratuiti, ma per operazioni all’estero o da circuiti diversi le spese possono superare i 3-5 euro, con aggiunta di una percentuale sull’importo prelevato.

I pagamenti digitali, come carte di credito e applicazioni mobile, sono ormai diffusissimi e, per il consumatore, generalmente privi di costi. Tuttavia, le commissioni ricadono sugli esercenti, che sostengono percentuali variabili per ogni transazione. Le spese per pagamenti con carte di debito sono relativamente basse (0,5-1,5%), mentre quelle per carte di credito possono arrivare fino al 3%. L’aumento del volume delle transazioni consente agli esercenti di negoziare commissioni più vantaggiose.

Dal 2026, l’Agenzia delle Entrate richiederà una comunicazione quotidiana delle transazioni da parte degli esercenti, con sanzioni che possono arrivare fino a 15.000 euro per omissioni. I dati richiesti includeranno informazioni dettagliate sull’operato, come il numero e l’importo delle transazioni elettroniche.