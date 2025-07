Costi della Politica: Quanto Paga Ogni Italiano Annualmente?

La questione dei costi della politica continua a suscitare attenzione tra gli italiani, soprattutto in tempi di crisi economica. Analizzando le spese legate all’apparato politico, risulta chiaro come queste incorrano in diverse voci significative.

Secondo i dati Istat, la popolazione italiana al 1° gennaio 2024 è di circa 58,9 milioni di persone. Le indennità mensili per i parlamentari, tra cui deputati e senatori, si aggirano attorno ai 22.000 euro lordi, includendo stipendi, diarie e rimborsi. La spesa annuale per i 600 parlamentari ammonta a circa 158,4 milioni di euro, con un costo pro capite di circa 2,68 euro all’anno per ciascun cittadino.

A livello regionale, i presidenti possono guadagnare tra 10.000 e 13.000 euro lordi al mese, mentre gli assessori e i consiglieri percepiscono compensi inferiori. La spesa totale per gli organi regionali supera gli 1,4 miliardi di euro all’anno. Per le amministrazioni comunali, i compensi variabili portano la spesa aggregata a circa 2 miliardi di euro annuali, pari a 33,90 euro per cittadino.

Per quanto riguarda i vitalizi, nonostante le riforme, la spesa annuale si aggira intorno ai 175 milioni di euro, corrispondenti a circa 2,97 euro per ogni italiano. L’operatività del Parlamento richiede ulteriori investimenti: i costi per il personale e il funzionamento delle Camere superano il miliardo di euro all’anno, traducendosi in 25,43 euro per cittadino.

Infine, le spese relative ai finanziamenti pubblici ai partiti, che ora si definiscono “contributi”, si stimano in circa 10 milioni di euro annualmente, portando a una spesa complessiva di almeno 65 euro all’anno per ogni italiano. Questi calcoli evidenziano l’importanza della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.