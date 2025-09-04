Costi del calcio in TV: l’Italia a confronto con Europa

Quest’anno i tifosi italiani di calcio dovranno affrontare un aumento dei costi del 10% per seguire le partite in TV. Secondo un’indagine, il costo annuale per un abbonamento che include Serie A e Champions League arriva a 960 euro. Per chi opta per un abbonamento annuale, la spesa minima è di 710 euro e per il solo campionato di Serie A ci vogliono 420 euro annuali. Chi desidera seguire le coppe europee può arrivare a spendere fino a 900 euro, mentre i tifosi di squadre come Inter e Juventus raggiungono il massimo di 960 euro.

Analizzando i costi nel resto d’Europa, in Spagna un abbonamento annuale per seguire LaLiga e le coppe è quasi il doppio rispetto all’Italia, superando i 1.400 euro. Anche in Inghilterra i costi sono elevati, con circa 900 euro per Premier League ed Europa, mentre in Germania si spende 864 euro, cifra comunque superiore a quella italiana. La situazione è diversa in Francia, dove il costo per seguire Ligue 1 e le coppe è di circa 600 euro grazie a una lunga serie di lotte sui diritti televisivi.

La crisi in Francia è iniziata con il fallimento di Mediapro, che aveva promesso oltre un miliardo di euro per i diritti, ma si ritirò lasciando un buco finanziario. Canal+ e Amazon intervennero, ma i costi diminuirono drasticamente. Ultimamente, il campionato francese ha adottato un modello di distribuzione autonoma, offrendo pacchetti a 14,99 euro al mese, rendendo la Ligue 1 la più economica tra i grandi campionati europei.