Costi, Coperture e Obbligatorietà: Guida Essenziale

Danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, le micro, piccole e medie imprese hanno ora tempo fino al 1° ottobre 2025 per stipulare polizze assicurative. Per le grandi imprese, la scadenza è il 31 marzo 2025, con un periodo di tolleranza di 90 giorni senza sanzioni per il mancato adempimento. Questa proroga è stata introdotta da un decreto-legge approvato il 28 marzo, volto a risolvere problematiche evidenziate dalle PMI riguardo ai costi e alla disponibilità di copertura assicurativa.

I nuovi termini differenziano le scadenze in base alla dimensione dell’impresa: per le grandi imprese è il 31 marzo 2025; per le medie, il 1° ottobre 2025; per le piccole e micro, il 1° gennaio 2026. Il costo delle polizze varia in base a numerosi fattori, tra cui la rischiosità del territorio, la vulnerabilità dei beni e il tipo di attività. Tra i beni da assicurare ci sono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e mobilio.

Alcuni beni non necessitano di assicurazione, come mezzi di trasporto targati e attrezzature per ufficio. Obbligatorio è assicurarsi contro eventi calamitosi come sismi, alluvioni e frane; ma altri fenomeni atmosferici come grandine e trombe d’aria non rientrano nell’obbligo. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, coperte da un fondo specifico, e quelle con beni immobili non a norma. Anche i liberi professionisti non sono soggetti a tale obbligo.