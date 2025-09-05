26.4 C
Costi abbonamenti Serie A: quanto spendono i tifosi italiani?

Il campionato di Serie A è tornato e molti tifosi stanno decidendo se sottoscrivere l’abbonamento TV per seguire le partite in streaming da casa. Secondo un’analisi di Facile.it, per la stagione attuale, i supporters italiani dovranno mettere in conto almeno 710 euro per vedere sia il campionato di Serie A che la Champions League. Chi sceglie l’abbonamento mensile può spendere fino a 960 euro in un anno.

I costi sono aumentati rispetto alla stagione precedente, con un incremento del 7% per l’abbonamento mensile e del 10% per quello annuale. Tuttavia, i prezzi sono inferiori rispetto ad altri Paesi europei, come la Spagna, dove seguire il campionato e le coppe costa quasi 1.400 euro.

Per chi desidera soltanto seguire il campionato di Serie A, il costo è di 540 euro per un abbonamento mensile oppure di 420 euro per quello annuale. L’abbonamento annuale è generalmente consigliato per risparmiare, mentre il mensile offre maggiore flessibilità per chi è incerto sul proseguimento.

Analizzando anche altri Paesi, si scopre che i tifosi italiani sono tra i più avvantaggiati. In Inghilterra, ad esempio, un abbonamento annuale per seguire Premier League e coppe europee costa poco più di 900 euro, mentre in Germania il costo è di 864 euro. I tifosi spagnoli, invece, affrontano le spese maggiori. I più fortunati sono i francesi, che spendono appena 600 euro per seguire Ligue 1 e coppe.

