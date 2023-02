Costanzo, 'Uomini e donne' e 'Amici' verso stop fino a venerdì

È probabile che i programmi del day time di Canale 5 condotti da Maria De Filippi, ‘Uomini e donne’ e ‘Amici’, si fermeranno non solo oggi ma fino a venerdì prossimo, in seguito al lutto che ha colpito la conduttrice, con la scomparsa venerdì scorso del marito Maurizio Costanzo. La programmazione dei prossimi giorni non è ancora stata ufficializzata da Mediaset ma – in ambienti del gruppo di Cologno Monzese consultati dall’Adnkronos – viene ritenuta plausibile la pausa fino al 3 marzo. I programmi del day time condotti da Maria De Filippi dovrebbero dunque riprendere lunedì 6 marzo. Diverso il discorso di ‘C’è posta per te’, che potrebbe tornare in onda sabato 4 marzo, essendo registrato con largo anticipo. Ancora incerta invece la messa in onda della puntata domenicale di ‘Amici’, che solitamente segue gli sviluppi delle puntate del day time.