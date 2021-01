“Cosa spero e mi auguro per il nuovo anno che inizia? Vivere. Mi pare la cosa più interessante. Anche se col Covid, e con la situazione generale che ci circonda, vivere già mi pare un grande traguardo“. Maurizio Costanzo spiega, interpellato dall’Adnkronos, quali sono i suoi progetti più importanti per il 2021 che sta iniziando. “Spero di fare il vaccino presto. Non vedo altre alternative, in tutta sincerità. Sto molto attento, ma questo non vuol dire” dice, raccontando il suo atteggiamento nei confronti del virus. “Mi fa molta paura -spiega Costanzo- Faccio un numero di tamponi esagerato. Ma siccome non tutti i nostri connazionali sono attenti, meglio il vaccino”.

