Costanzo, l’ex moglie lo ricorda sui social

La scomparsa di Maurizio Costanzo è stato un fulmine a ciel sereno dato che nessuno sapeva che da una settimana era ricoverato – per delle complicanze – nella clinica Paideia a Roma, dove è morto questa mattina a soli 84 anni.

Maria De Filippi, avvolta nel suo dolore, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali né alla stampa né sui social, anche se Mediaset – per rispetto – ha deciso di sospendere la messa in onda della puntata odierna di Uomini e Donne, nonostante la registrazione fosse stata fatta tempo fa. “In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda“. Al suo posto è andata in onda un’altra puntata della soap Terra Amara. Amici, invece, è andato regolarmente in onda perché non ha visto coinvolta la partecipazione della conduttrice: tutta la puntata è stata incentrata su Wax e sull’uscita del suo video musicale. Il profilo social del Maurizio Costanzo Show ha invece voluto ricordare il grande giornalista con un video a lui dedicato, pubblicato su Twitter pochi minuti fa.

Grazie di tutto pic.twitter.com/Y38sud37zy — Maurizio Costanzo (@Costanzo) February 24, 2023

Costanzo, il silenzio dei figli

A chiudersi nel silenzio oltre Maria De Filippi è stato anche Gabriele Costanzo, il figlio che hanno adottato quando era un adolescente. Chiusi nel loro dolore anche Camilla Costanzo e Saverio Costanzo, i figli maggiori di Maurizio, che il giornalista ha avuto dall’unione con Flaminia Morandi, sua moglie dal 1973 al 1948. La conduttrice, come rivelato da una troupe de La Vita In Diretta, al momento non sarebbe neanche in casa. “Maria non è qui e nemmeno i famigliari“.

L’unica a rompere il silenzio è stata la terza moglie di Costanzo, Marta Flavi, che su Instagram ha scritto: “Sono ancora sgomentata…buon viaggio Maurizio”. In un’intervista al settimanale di Riccardo Signoretti di qualche anno fa, Marta Flavi aveva rivelato: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Mi ha fatto uno strano effetto”.