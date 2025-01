Costanzo Jannotti Pecci, Presidente di Confindustria Napoli, Aggredito a Posillipo: La Denuncia Shock

Costanzo Jannotti Pecci, cavaliere del lavoro e presidente di Confindustria Napoli, è stato aggredito mentre tornava a casa il 7 gennaio. Nei giorni precedenti aveva già ricevuto minacce insieme a Francesco Benucci, direttore generale dell’Unione. Jannotti Pecci afferma: “Non ci faremo condizionare”.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 22:00, quando Jannotti Pecci, mentre era in auto, ha notato una motocicletta dietro di lui che accelerava e lampeggiava. Credeva che i motociclisti avessero fretta, poiché c’erano un uomo e una donna a bordo. Tuttavia, la moto ha bloccato la strada una volta superata la sua automobile. Jannotti Pecci ha abbassato il finestrino per capire la situazione e, all’improvviso, è stato colpito da un pugno, seguito da calci. Nonostante la confusione, è riuscito a reagire e ha accelerato per fuggire dall’aggressione. “Correvo con la speranza che fosse finita lì”, ha dichiarato.

Tuttavia, gli aggressori hanno ripreso l’inseguimento tra le vie di Napoli, un’esperienza che Jannotti Pecci ha paragonato a una scena del film “Duel” di Spielberg. Dopo un po’, ha fatto una manovra a U e ha accelerato verso casa; fortunatamente, gli inseguitori hanno desistito. Non ha informato subito i familiari per non preoccuparli, ma il giorno successivo ha denunciato l’accaduto. La polizia del commissariato di Fuorigrotta lo ha contattato in seguito per mostrargli delle foto del motociclista; le indagini sono attualmente aperte.

Jannotti Pecci ha sottolineato che questa aggressione è sintomo di un clima di paura che apparentemente non viene riconosciuto. Ha condiviso che non è l’unica aggressione del genere che ha subito e le indagini sugli atti intimidatori ai suoi danni e di Benucci sono in corso. Dopo l’aggressione, ha ricevuto molte manifestazioni di solidarietà da parte di imprenditori, politici e membri della società civile. Confindustria Napoli ha annunciato che si costituirà parte civile in tutti i procedimenti derivanti dalle indagini.