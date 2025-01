Costanza Caracciolo risponde a Elisabetta Canalis: il motivo

Oggi pomeriggio, Costanza Caracciolo, ex velina e moglie di Bobo Vieri, è stata ospite a “La Volta Buona” con la conduttrice Caterina Balivo, dove ha condiviso momenti significativi della sua vita e carriera. Ha raccontato di come il provino per “Striscia la Notizia” le abbia cambiato la vita, ma ha anche parlato di esperienze dolorose, come la perdita del suo primo figlio a causa di un aborto spontaneo all’inizio della sua relazione con Christian Vieri. Costanza ha descritto questo momento tragico, spiegando che non avevano pianificato di divulgare la gravidanza e che la notizia sulla sua perdita è emersa proprio quando ha scoperto di aver perso il bambino. Ha sottolineato l’importanza di affrontare questi temi e di condividerli, poiché molte donne vivono esperienze simili.

Inoltre, ha parlato del suo rapporto con Vieri, dicendo di non essere mai stata gelosa nonostante la reputazione di “latin lover” del calciatore. La coppia si è sposata quattro mesi dopo la nascita della loro prima figlia, Stella, e ha scelto di tenere il matrimonio intimo. Tuttavia, Costanza ha anche fatto riferimento a una critica indiretta a Elisabetta Canalis, ex di Bobo Vieri, la quale aveva descritto il loro rapporto come “tormentato”. Costanza ha ribadito che il passato di Bobo non deve influenzare il loro presente e ha espresso il desiderio che si smetta di enfatizzare storie passate, affermando che non ha motivi per essere gelosa. Questo momento ha rivelato la sua determinazione a guardare avanti nella loro relazione.