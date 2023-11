Costantino Vitagliano in ospedale: "Qui per una cosa rara"

“Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara”. Costantino Vitagliano aggiorna follower e ammiratori sulle sue condizioni di salute. L’ex tronista di Uomini e donne, sommerso dalle domande di chi chiede news sulla sua salute e sull’esito degli accertamenti, pubblica un video sul suo profilo Instagram. Il modello si sta sottoponendo a esami ormai da una settimana ma, a quanto pare, il quadro clinico non è ancora definito. “Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”, dice.