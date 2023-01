Costantino Vitagliano, confessioni sul suo passato: “Le notti con DiCaprio, poi uscivo con Beyoncé”

Adesso ci sono Chiara Ferragni e Belen Rodriguez, ma all’inizio degli anni 00 il vero fenomeno del gossip e della tv era uno solo: Costantino Vitagliano. Per lui tutto è partito alla corte di Maria De Filippi, prima come corteggiatore e poi da tronista, successivamente sono arrivate le serate in discoteca, Buona Domenica, Stranamore, Scherzi a Parte e il Maurizio Costanzo Show. Non solo la tv, Costantino tra il 2003 e il 2007 era ovunque, settimanali, quotidiani, il suo volto era su ogni tipologia di gadget e come se non bastasse ha anche fatto un film con il migliore amico dell’epoca, Daniele Interrante.

A quanto pare però Vitagliano non frequentava solo tronisti, showgirl e Lele Mora, ma anche vere star di Hollywood. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera il 49enne ha rivelato di aver fatto serate con Leonardo DiCaprio ed essere uscito con Beyoncé e Jay Z.

2003/2004: Alessandra Pierelli dice SÌ al tronista Costantino Vitagliano. È l’inizio di un fenomeno mediatico senza precedenti. I due restano insieme per quasi due anni, tra alti e bassi.

Più business che vero amore, ma restano una delle coppie più importanti.#uominiedonne pic.twitter.com/puBTTQPKlD — Paola. (@Iperborea_) November 23, 2017

Costantino Vitagliano: “In discoteca con DiCaprio e a fare shopping con Beyoncé”.