Costantino Rocca nel golf italiano

Costantino Rocca nel golf italiano

Costantino Rocca è stato nominato Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Nazionale di Golf dalla Federazione Italiana Golf. La Scuola Nazionale di Golf ha sede al Golf Nazionale di Sutri.

Il campione potrà mettere la sua grande esperienza al servizio di quella che è la base operativa per tutte le figure professionali legate alla disciplina. Rocca, 69enne di Bergamo, è stato il primo italiano a disputare la Ryder Cup, vincendone due con il Team Europe e battendo in singolo Tiger Woods. Per anni è stato il numero uno del golf italiano, ha svolto una lunga carriera sul circuito europeo, dove ha conquistato cinque successi. Ha poi giocato sul Legends Tour ottenendo due vittorie.

