Costantino Della Gherardesca è un grande ammiratore di Barbara d’Urso e come già sappiamo nel suo nuovo libro ha dedicato un lungo elogio alla conduttrice. Intervistato da TvBlog ha spiegato perché l’ha fatto:

“Mi ha divertito tantissimo tutto il Prati-Gate che, se uno riesce a dargli una seconda lettura, è stato veramente uno dei momenti più spiritosi della televisione italiana degli ultimi anni. Mi sono veramente fatto delle grasse risate. Dopodiché, penso che lei sia un po’ un capro espiatorio e che venga criticata da persone del mondo della televisione che, obiettivamente, non è che facciano tanto di meglio e che, anzi, facciano molti più danni quando si occupano di informazione perché, bene o male, il programma della d’Urso è un programma di intrattenimento mentre i programmi cosiddetti di informazione fanno in realtà intrattenimento, uno show sotto mentite spoglie di informazione, facendo così fanno disinformazione e avendo un impatto molto più negativo da un punto di vista pedagogico, rispetto a Barbara d’Urso”.

Costantino – che a settembre vedremo nel cast di Ballando con le Stelle – ha poi continuato:

“Come mai molti si stupiscono nel vedermi a Live Non è la d’Urso? Ma perché, secondo me, molte persone mi hanno visto fare programmi, diciamo, un po’ più di nicchia, un po’ più ricercati, un po’ più con un lato pedagogico, e quindi pensano che io sia uno snob che si vuole rinchiudere nella sua nicchia e invece no, mi piace fare il salto nel vuoto e andare dalla d’Urso perché mi diverte personalmente, mi fa ridere. Ripeto, io gli do una seconda lettura: in una puntata, mi ricordo ero lì negli studi, Nina Moric era stata accusata di aver morso un cane! Cioè un essere umano che morde un cane allora tu capisci che questo è come un film di John Waters o un film di Almodovar! Mi diverte molto, semplicemente, la risposta è banale”.