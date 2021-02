“Quando vado ospite da Barbara d’Urso [a Live Non è la d’Urso, ndr] mi sento un alieno in mezzo a quei ragazzi giovani e belli, a quelle donne in minigonna e truccate, radicalmente diversi da me. Lì si accende la gioia di fare l’antropologo e il voyeurista. E la voglia di difendere Barbara dai moralisti”.