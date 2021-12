Dopo mesi in cui è stato tirato in ballo dalle sorelle e dai media, ieri sera Christian Selassié è entrato al GF Vip per fare una sorpresa a Jessica e Lulù. Mentre andavano in onda le immagini della reunion familiare, Costantino Della Gherardesca su Twitter ha pubblicato un tweet ironico sul ragazzo.

“Le due nipoti del Negus hanno un fratello, Christian, nipote maschio di Ras Tafari: il mio gayradar si è tinto dei colori della bandiera etiope e sta trasmettendo Blood & Fire”.

Il gayradar di Costa però potrebbe essere rotto, visto che Giovanni Ciacci ha assicurato che Christian è etero: “Vi dico tutto quello che c’è dietro a questa storia. Pensate ad una vera lucherinata. Ossia non c’è niente di reale, è stata una trovata pubblicitaria pensata dal mio ufficio stampa per lanciare un mio libro. Poi ovviamente il resto l’hanno fatto i giornali. Conosco Christian, i genitori e le tre sorelle. Sono una forza della natura. Le cose che hanno scritto i media sono voci mai verificate sul serio. Però ho avuto delle storie con eredi, questa è una cosa successa realmente. Devo però ribadire che non c’entra nulla Christian. Tra l’altro è un ragazzo molto a modo e riservato, che non ci tiene ad apparire e ti posso dire per certo che Christian è etero e presumo che abbia una fidanzata”. […] In quell’intervista parlo di un principe è vero, ma non di lui“.

Anche Jessica Selassié dopo la puntata ha parlato delle preferenze del fratello: “No, per adesso non è fidanzato. Ama le donne, ma si vuole divertire in questo momento. Sarà che ha a che fare con noi ragazze – che siamo un po’ pesanti – costantemente e magari non è pronto ad impegnarsi“.

Costantino Della Gherardesca su Barù al GFVip.

Il conduttore di Pechino Express ha anche commentato tutte le nomination che si è beccato Barù: “Mi sto sto segnando i nomi delle eleganti signorine che stanno discriminando Barù al GF Vip 6“.

Tranquillo Costantino, salveremo noi Barù, vera boccata d’aria in questo cast.

