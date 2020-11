Anche durante la finale di Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto ha voluto pungere Costantino Della Gherardesca. Lo stilista ha detto che l’esibizione del conduttore è stata orrenda e tra le righe gli ha anche dato del rosicone.

“Sarò sintetico nel dire quello che penso delle sue esibizioni. Il ballo non è cosa per te, dimenticalo per sempre. Questa è stata un’esperienza bellissima per te e ci credo. Ti sei divertito da margherita e mozzarella e tutto il resto. Comunque lascia stare il ballo lo ripeto, perché non fa al caso tuo. Ma proprio zero, eri terribile. Il tango era orrendo, proprio orrendino. Non fa per te il ballo e lo abbiamo capito. Tu disprezzi questo mondo. Sei come la volpe che non arriva all’uva e sai solo disprezzare. La verità è che non ci arrivi all’uva, pazienza. Il ballo rimane quella cosa come hai detto quella cosa astrofisica, ma di più di astrofisica, direi gloriosa. Tu non ce la farai mai”.