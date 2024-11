“Costano tantissimo” la famosissima mostra dei nuovi letti dei figli, ma il prezzo è da capogiro: la furia social

Alice Campello si è recentemente trasferita a Milano con i suoi quattro figli – Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella – a seguito della separazione dal calciatore Álvaro Morata. Questo cambiamento è stato motivato dalla volontà di rimanere vicina al padre dei suoi figli, che gioca attualmente nel Milan. La decisione di tornare in Italia ha suscitato speculazioni su un possibile riavvicinamento tra i due, ma entrambi mantengono rapporti cordiali, comunicando spesso tramite social media.

Alice ha dedicato il suo tempo a decorare le camere dei bambini, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram. Tra le scelte di arredamento, spiccano i letti a forma di automobile, che conferiscono un tocco giocoso e accattivante all’ambiente domestico. La camera dei suoi figli è caratterizzata da due letti-automobile, uno rosso e uno bianco, con testate che imitano auto sportive e sono dotati di quattro ruote. La struttura dei letti è progettata per offrire un’esperienza di gioco e relax, mentre i materassi sono collocati su reti a doghe.

I letti provengono da Aileenstore, un marchio tedesco specializzato in mobili per bambini, e il prezzo di partenza per il letto completo di materasso è di 789 euro con sedili sportivi e 689 euro senza. Questa scelta di arredamento non solo risponde alle necessità pratiche, ma stimola anche l’immaginazione dei bambini, rendendo la camera un luogo ideale per il gioco e il riposo.

Il design dello spazio riflette una fusione tra funzionalità e divertimento, creando un’atmosfera accogliente. La camera di Bella e degli altri bambini di Alice si distingue per la cura dei dettagli e la creatività, mostrando come l’arredamento possa rispondere alle passioni infantili. Inoltre, i letti-automobile, con sedili sportivi integrati, rappresentano un’opzione creativa e stimolante per i genitori che cercano ispirazione per le stanze dei propri figli.

In conclusione, la camera da letto dei bambini di Alice Campello è un perfetto esempio di come un ambiente pianificato con attenzione possa apportare serenità e gioia, rendendo gli spazi per i più piccoli tanto funzionali quanto ludici.