Costacurta e Colombari: “Grazie a Pechino ho capito quanto lo amo”, i due si erano traditi a vicenda

L’esperienza a Pechino Express di Martina Colombari le ha permesso di stringere un bel legame con suo figlio Achille e di capire quanto è forte l’amore che prova per il marito Billy Costacurta. Durante una video intervista per il profilo TikTok del settimanale Oggi, l’attrice ha infatti confessato: “In Asia ho sentito tantissimo la mancanza di mio marito e ho capito quanto lo amo. Dopo 27 anni serviva Pechino Express per confermare quanto fosse forte il nostro amore!“.

Costacurta e Colombari: insieme da 27 anni, ma con una crepa nel loro matrimonio

Come detto dalla Colombari, i due stanno insieme da 27 anni ma circa un decennio fa si sono traditi a vicenda e lasciati.

“Tutto accadde dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati. Aveva capito. Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloncini rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove.La manutenzione della coppia passa anche da quella dei corpi, amarsi di più fa amare meglio. Negli anni mi sono adattata ai gusti di Ale e lui ai miei. E abbiamo trovato un equilibrio, le faccio un esempio minimo: lui si addormenta presto, io no. Se prima questo ci creava problemi, ora lo rispettiamo. Prima nessuno dei due partiva coi propri amici senza l’altro, ora ci sembra normale. Siamo abitudinari, cerchiamo di essere regolari. Ci prendiamo cura”.

