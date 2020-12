Antonio Conte risponde in modo ruvido a Sky dopo l’eliminazione della sua Inter dall’Europa. Il tecnico nerazzurro, dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, si presenta ai microfoni e, complice la delusione, risponde in maniera piccata alle domande che arrivano dallo studio, in particolare a quelle poste da Anna Billó e da Fabio Capello. Il comportamento dell’allenatore dell’Inter non viene apprezzato da telespettatori e tifosi, che affidano a Twitter le proprie considerazioni. In studio, in conclusione di serata, arriva la stoccata di Alessandro Costacurta: “Per il peggio di stasera avrei voluto dire l’inter, ma devo dire Conte. Esprimo delusione per come Conte ci ha trattato. Non ci ha rispettato. Sono molto deluso da Antonio”, dice l’ex difensore del Milan. Su Twitter arriva il messaggio di Sandro Piccinini, un altro membro della squadra Sky. “Complimenti di cuore ad Anna Billó, Paolo Cobdó, Costacurta, Del Piero e al mio vecchio compagno di telecronache Mr. Fabio Capello. La gestione dello studio durante l’intervista a Conte è stata esemplare. Lezione di giornalismo, competenza e buone maniere. Top class”.

